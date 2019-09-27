В Кургане сменили место строительства бассейна

Бассейн госуниверситета в Кургане сменит место строительства. Это связано с низкой доступностью и удаленностью от коммуникаций прошлого участка.

Изначальный проект предполагал, что бассейн расположится на болотистом участке. Дополнительные затраты на отсыпку территории могли вырасти до 40 млн рублей при общей стоимости строительства 236 млн рублей. Кроме того, первоначальный участок располагался вдали от остановок общественного транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

По словам ректора вуза Надежды Дубив, новый участок находится рядом с ледовым дворцом в Заозерном. На данный момент там находится пустырь. Для освоения федерального финансирования часть работ по строительству необходимо выполнить до конца года.

Проект предполагает, что в бассейне устроят четыре дорожки для плавания. При этом ванны небольшой глубины для детей не предусмотрены.