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Арт-объект «Нулевой километр любви» появится на Ставрополье

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В Ставропольском крае в районном центре Красногвардейского района появится необычный арт-объект. В парке села Красногвардейское обозначат «Нулевой километр любви».

NewsTracker отмечает, что этот «километр» будет начинаться от здания местного загса. В церемонии открытия, намеченной на субботу, 28 сентября, примут участие и молодожены, которые решат связать себя узами брака в этот день.

В управлении ЗАГС по Ставропольскому краю предположили, что этот арт-объект станет для кого-то точкой отсчета любовной истории, будь то молодожены или одинокие люди, которые «еще не встретили свою любовь».

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