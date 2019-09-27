Арт-объект «Нулевой километр любви» появится на Ставрополье

В Ставропольском крае в районном центре Красногвардейского района появится необычный арт-объект. В парке села Красногвардейское обозначат «Нулевой километр любви».

NewsTracker отмечает, что этот «километр» будет начинаться от здания местного загса. В церемонии открытия, намеченной на субботу, 28 сентября, примут участие и молодожены, которые решат связать себя узами брака в этот день.

В управлении ЗАГС по Ставропольскому краю предположили, что этот арт-объект станет для кого-то точкой отсчета любовной истории, будь то молодожены или одинокие люди, которые «еще не встретили свою любовь».