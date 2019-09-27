Монумент князю Андрею Рязанскому открыли у Шишевского леса под Рязанью

В Шиловском районе Рязанской области открыли монумент князю Олегу Рязанскому. Он установлен на въезде в район. Памятник появился на средства программы поддержки местных инициатив и в рамках районного патриотического проекта «Шиловский край — земля отцов».

На торжественной церемонии присутствовал и глава региональной думы Аркадий Фомин. Он отметил, что именно под руководством князя войско одержало первую победу над татаро-монголами. Сражение происходило на территории между реками Непложей, Крутицей и Ибердой под Шишевским лесом, пишет РИА «7 новостей».

Князь Олег Рязанский управлял рязанскими землями с 1350 по 1371 годы. Он считается самым почитаемым князем Рязанского княжества и вошел в летопись Древней Руси вместе со своими современниками Сергием Радонежским и Дмитрием Донским.