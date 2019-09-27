Жильцов дома в Тюмени эвакуировали из-за пожара в сауне на девятом этаже

Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Тюмени. Жильцов эвакуировали из-за возгорания в домашней сауне на девятом этаже.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Северной. В одной из квартир начала гореть домашняя сауна. Жильцы нижних этажей смогли эвакуироваться самостоятельно. Жильцов квартиры на десятом этаже эвакуировали с помощью пожарной лестницы, так как самостоятельно покинуть здание они не могли. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Площадь горения составила около 40 кв. м. В тушении пожара участвовали более 30 человек и 13 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.