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Житель Якутии заплатит 215 тыс. рублей за незаконную рубку деревьев

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В Ленском районе Республики Саха (Якутия) суд обязал местного жителя возместить ущерб, который он причинил незаконной вырубкой леса. Об этом сообщает прокуратура республики.

Было установлено, что мужчина без соответствующего разрешения вырубил деревья на территории Ленского лесничества. Сумму ущерба оценили в 215 тыс. рублей, пишет ИА SakhaNews.

Суд назначил лесорубу наказание в виде лишения свободы на два года условно и обязал возместить причиненный ущерб. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

25 сентября сообщалось, что суд Урюпинского района Волгоградской области обязал местного жителя выплатить 1,26 млн рублей за вырубку шести деревьев.

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