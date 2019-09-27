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Комиссия ГД попросит МИД изучить вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в стране немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

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«Направить материалы в МИД, чтобы они рассмотрели вопрос о продолжении действия аккредитации Deutsche Welle», — цитирует парламентария «РИА Новости».

В действиях Deutsche Welle были выявлены признаки оправдания экстремизма, отметил Пискарев. Он добавил, что редакция телерадиокомпании «нарушила много законов» на территории России.

«Deutsche Welle обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, а также финансируются из бюджета Федеративной Республики Германия», — приводит его слова «Интерфакс».

Пискарев также отметил, что собранный материал относительно публикаций издания о блогере, который призывал совершать насильственные действия в отношении детей правоохранительных органов, надо направить в Роскомнадзор с тем, чтобы там поставили вопрос об административной ответственности, а также в Генпрокуратуру, чтобы в ведомстве приняли меры реагирования, пишет REGNUM.

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

Несанкционированная акция, о которой шла речь, состоялась в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.

20 сентября депутат Адальби Шхагошев заявил, что телерадиокомпанию могут лишить аккредитации, если ее представители вновь откажутся принять участие в заседании комиссии, напоминает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство не будет комментировать развитие ситуации с Deutsche Welle до проведения ее анализа депутатами Госдумы.

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