Прямой эфир

Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков выразил мнение относительно высказывания вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о том, что он считает СНГ «клубом неудачников».

Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей
Продолжение работы в Содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей, заявили в МИД РФ

«Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину», — написал он 27 сентября в своем Twitter. По мнению Пушкова, Украине стоит восстановить разрушенную экономику до уровня 2013 года, прежде чем делать подобные заявления.

«Вы не в ЕС и даже не в предбаннике», — заключил политик.

Ранее в этот же день вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что считает СНГ «клубом неудачников», который ничего не может создать. Он добавил, что СНГ не сможет помешать евроинтеграции Украины, поскольку «ни на что не способен». В то же время вице-премьер подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.

Председатель исполкома содружества Сергей Лебедев в июле заявлял, что хотя в организации не раз слышали заявления украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, никаких официальных документов о выходе исполнительный комитет не получал. Он также признал, что Украина действительно прекратила свое участие в ряде договоров и соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа сумма долга Украины перед СНГ
В Киеве назвали возможные сроки выхода Украины из СНГ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019