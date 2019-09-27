Валдгеймский детдом в ЕАО ликвидируют

В селе Валдгейм в Еврейской автономной области ликвидируют детский дом № 3, в котором летом прошлого года скончался воспитанник. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщает управление по внутренней политике ЕАО.

Специалисты областных комитета образования, управления опеки и попечительства провели проверку работы детдома. По результатам обследования они отметили, что учреждению не хватает педагогов и управленческих кадров, оно показывает низкие результаты образовательной и воспитательной работы, а нахождение детей в здании небезопасно, пишет ИА ЕАОMedia.

По словам председателя комитета образования Татьяны Пчелкиной, при переводе детей будут учитывать родственные связи, дружеские отношения ребят и близость расположения к местам обучения. Перед ликвидацией детдома как можно больше детей постараются устроить в семьи.

В июне 2018 года в детдоме № 3 скончался 14-летний подросток. Мальчику стало плохо во время прогулки, была вызвана «скорая». В приемный покой детской больницы его привезли с диагнозом «клиническая смерть». Вскоре врачи констатировали биологическую смерть ребенка.