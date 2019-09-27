Ущерб от засухи рассчитают в Оренбургской области

Оценка ущерба от засухи проводится в Оренбургской области. Руководство региона намерено оказать помощь товаропроизводителям в ликвидации последствий неблагоприятного лета.

По данным властей, из-за засухи в 2019 году погибли посевы на площади около 178,5 тыс. га. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». С начала сентября режим чрезвычайной ситуации был введен в 24 муниципалитетах, в том числе в Оренбурге и Орске. На тот момент ущерб от засухи уже оценивался более чем в 200 млн рублей.

Правительство Оренбуржья прорабатывает механизмы выделения сельскохозяйственным производителям помощи для ликвидации последствий засухи.

В 2018 году ущерб от засухи для региона превысил 1,17 млрд рублей.