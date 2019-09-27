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Жители Липецка разработают проекты в сфере туризма

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Жители Липецка могут принять участие в конкурсе проектов в сфере туризма. Авторы лучших идей получат гранты.

Заявки на конкурс «Липецк туристический» принимают до 18 октября. Принять участие могут все желающие, в том числе школьники и организованные коллективы предприятий. Об этом сообщает GOROD48.

Жители города могут выбрать различные направления для проектов. Это проекты по созданию и продвижению брендов и сувенирной продукции, видеоблоги и обзорные туристические ролики, проекты в сфере краеведения, экскурсионного туризма экологии и археологии, событийные мероприятия и бизнес-проекты по созданию достопримечательностей.

Конкурс в Липецке проводится во второй раз. В 2018 году грант получили сотрудники музея декоративно-прикладного творчества.

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