В Киеве оценили возможность возобновления прямых полетов в Россию

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий оценил перспективы восстановления прямого авиасообщения с Россией.

«Пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — сказал он в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном в пятницу, 27 сентября.

По мнению Криклия, восстановление полетов даст миру сигнал о том, что между Россией и Украиной «никаких проблем нет».

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

Однако в прошлом месяце Украина впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. 7 августа пилот воздушного судна Boeing 737-800, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Россия поблагодарила Украину за этот шаг.