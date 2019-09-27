Прямой эфир

Грибановский машзавод хочет купить структура воронежского «Борхиммаша»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Имущественный комплекс Грибановского машиностроительного завода планирует купить ГК «Лимонте». Предложение озвучили представители группы компаний на заседании совета по экономической безопасности при правительстве Воронежской области.

Как сообщили ИА «Абирег» в головной структуре Грибановского машзавода, ГК «ЦНО-Химмаш», в случае покупки активов «Лимонте» погасит все долги предприятия. Решение о продаже примут в ближайшее время.

Ранее предприятие сократило долг по зарплате с 26 млн рублей до 15 млн рублей, продав часть имущества, не являющегося предметом залога по кредиту Сбербанка.

Кроме того, этим летом руководство «ЦНО-Химмаш» наладило сотрудничество с «Борхиммашем», благодаря чему борисоглебское предприятие разместило часть заказов на мощностях ГМЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиропоток аэропорта в Воронеже вырастет до 2,5 млн человек
Счетная палата проверит траты властей Воронежа на подсветку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019