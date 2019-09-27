Грибановский машзавод хочет купить структура воронежского «Борхиммаша»
Имущественный комплекс Грибановского машиностроительного завода планирует купить ГК «Лимонте». Предложение озвучили представители группы компаний на заседании совета по экономической безопасности при правительстве Воронежской области.
Как сообщили ИА «Абирег» в головной структуре Грибановского машзавода, ГК «ЦНО-Химмаш», в случае покупки активов «Лимонте» погасит все долги предприятия. Решение о продаже примут в ближайшее время.
Ранее предприятие сократило долг по зарплате с 26 млн рублей до 15 млн рублей, продав часть имущества, не являющегося предметом залога по кредиту Сбербанка.
Кроме того, этим летом руководство «ЦНО-Химмаш» наладило сотрудничество с «Борхиммашем», благодаря чему борисоглебское предприятие разместило часть заказов на мощностях ГМЗ.