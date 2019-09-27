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Пляжи в Петербурге предлагают отнести к объектам благоустройства

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Комитет по законодательству парламента Петербурга поддержал законопроект, который может отнести пляжи к объектам благоустройства. В случае его принятия пляжи обеспечат необходимой инфраструктурой.

В частности, зоны прибрежного отдыха должны стать доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пляжи оборудуют настилами и пандусами для спуска к воде. Кроме того, отнесение пляжей к объектам благоустройства позволит инвалидам добираться до них на социальном такси. Об этом пишет телеканал «78».

Также в случае принятия закона власти города обеспечат пляжи кабинками, шезлонгами, скамейками и спасательными будками. Также в планах значится оборудование площадок для активных игр и зоны для принятия солнечных ванн.

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