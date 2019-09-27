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Современное оборудование поступило в онкодиспансер в Магадане

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Фото: Правительство Магаданской области
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Магаданский областной онкологический диспансер получил современное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального бюджета на эти цели было направлено 5 млн рублей.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства региона, онкологи получили аргоноплазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор.

Заведующий отделением онкологии хирургического профиля Роман Шумель отмечает, что ультразвуковой скальпель сводит к минимуму травматичность хирургического вмешательства. Аргоноплазменный коагулятор имеет широкий спектр применения, в том числе в абдомиальной, эндоскопической, лапароскопической хирургии.

Ежегодно в поликлиническом отделении Магаданского областного онкологического диспансера проходят обследование 5,5 тыс. колымчан. В условиях стационара лечение получают около 2 тыс. пациентов.

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