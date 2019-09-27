Художники России и Италии напишут в Крыму посвященную виноделию картину

Российские и итальянские художники на фестивале в Севастополе совместно напишут в Крыму картину, посвященную виноделию, после чего проедут с пленэром по Крымскому полуострову. Об этом ТАСС 27 сентября сообщил глава центра культурных инноваций, председатель правления общественной организации «Творческий Союз художников Севастополя» Сергей Берлов.

По его словам, написание картины, посвященной молодому вину и виноделию, состоится 28 сентября на фестивале WineFest. Всего художники будут работать на четырех больших холстах, которые потом соединят. Берлов уточнил, что на фестиваль из Италии прибыли четыре художника, президент профильной ассоциации и журналист.

После фестиваля российские и итальянские художники отправятся на пленэр по местам Крыма, где были итальянцы: Херсонес, Балаклава, Судак, Феодосия. 5 октября в Севастополе пройдет итоговая выставка пишет НСН.

28 и 29 сентября праздник сбора урожая и виноделия WineFest пройдет в Севастополе в четвертый раз. В эти дни запланированы развлечения для всей семьи, концерты с участием звезд российской эстрады, презентация крымских вин и виноделен.

16 сентября сообщалось, что художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) изменит свою работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.