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Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Памятник писателю Льву Толстому открыли в Москве на территории Московского государственного института международных отношений ( МГИМО). В торжественной церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Его установили в саду учебного заведения, который выращен из саженцев, привезенных из Ясной Поляны — родовой усадьбы писателя.

«Великий писатель Лев Толстой был основоположником борьбы нашего народа за нашу независимость. Об этом говорят слова и поступки этого человека. Поэтому совершенно не случайно, что именно здесь, на территории МГИМО, кузницы кадров наших дипломатов-международников, мы сделали эту акцию», — приводит слова Дюмина телеканал «Звезда».

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что открытие памятника на территории вуза будет служить напоминанием тому, что Россия известна на весь мир представителями своей культуры, пишет РИАМО.

Он также отметил, что монумент открыт по инициативе студенческого и преподавательского сообщества университета, в продолжение празднования 190-летия со дня рождения писателя, передает ТАСС.

Автором памятника стал академик Российской академии художеств Николай Иванов. Высота монумента вместе с постаментом составляет около 4 м.

Одновременно с памятником в столице открылась выставка, где представлены подлинные письма Толстого зарубежным политикам, деятелям литературы и науки, а также книги с его пометками и многое другое. Экспозиция будет работать до 2 октября, отмечает «Звезда».

6 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» открылась выставка, посвященная 191-летию со дня рождения Льва Толстого под названием «Толстой и театр». Она проходит в рамках Года театра в России и посвящена драматическим произведениям писателя: истории их создания и воплощения на сцене российских и зарубежных театров. Она продлится до 27 октября.

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