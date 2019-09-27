Полиция в Москве ищет двух перевернувших коляску с ребенком мужчин

Московские полицейские ищут двух мужчин, которые опрокинули коляску с трехмесячным младенцем. Об этом 27 сентября сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел 25 сентября у Бульвара Дмитрия Донского. Женщина с коляской собиралась спуститься по лестнице, когда двое мужчин предложили ей свою помощь. Женщина согласилась, но на одной из ступенек коляска выскользнула из рук помощников и покатилась вниз. Находившийся там ребенок выпал оттуда, и когда мать босилась к нему на помощь, оба мужчины скрылись с места происшествия.

В МВД рассказали, что поиском мужчин занимаются правоохранители. У малыша диагностировали ушиб носа и головы. Сейчас он находится в больнице, пишет НСН.

18 сентября сообщалось, что в центре Новосибирска мама с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком, которая образовалась под ними в тротуаре.