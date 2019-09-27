Прямой эфир

Полиция в Москве ищет двух перевернувших коляску с ребенком мужчин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские полицейские ищут двух мужчин, которые опрокинули коляску с трехмесячным младенцем. Об этом 27 сентября сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел 25 сентября у Бульвара Дмитрия Донского. Женщина с коляской собиралась спуститься по лестнице, когда двое мужчин предложили ей свою помощь. Женщина согласилась, но на одной из ступенек коляска выскользнула из рук помощников и покатилась вниз. Находившийся там ребенок выпал оттуда, и когда мать босилась к нему на помощь, оба мужчины скрылись с места происшествия.

В МВД рассказали, что поиском мужчин занимаются правоохранители. У малыша диагностировали ушиб носа и головы. Сейчас он находится в больнице, пишет НСН.

18 сентября сообщалось, что в центре Новосибирска мама с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком, которая образовалась под ними в тротуаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Орловской области
В результате пожара в многоэтажке в Москве пострадал ребенок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019