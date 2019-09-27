ЕАО перейдет на централизованную систему закупок топлива на нужды ЖКХ
Еврейская автономная область получила рекомендацию от межведомственной комиссии перейти на централизованную систему закупок топлива для обеспечения котельных. Об этом сообщает управление по внутренней политике ЕАО.
По словам первого вице-премьера правительства области Галины Соколовой, работа по переходу начнется в ближайшее время и завершится к 1 января 2020 года, пишет ИА ЕАОMedia.
Сейчас идет разработка плана-графика работ на котельных, которые необходимо подготовить к зиме. Главам муниципалитетов, где имеются проблемы с подготовкой к отопительном сезону, даны рекомендации по решению текущих вопросов.
Подготовку к отопительному сезону в ЕАО контролируют власти региона и комиссия, которая состоит из представителей Минстроя, Минэнерго, Минфина, МЧС России и представителей полпреда президента в ДФО.