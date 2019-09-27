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ЕАО перейдет на централизованную систему закупок топлива на нужды ЖКХ

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Еврейская автономная область получила рекомендацию от межведомственной комиссии перейти на централизованную систему закупок топлива для обеспечения котельных. Об этом сообщает управление по внутренней политике ЕАО.

По словам первого вице-премьера правительства области Галины Соколовой, работа по переходу начнется в ближайшее время и завершится к 1 января 2020 года, пишет ИА ЕАОMedia.

Сейчас идет разработка плана-графика работ на котельных, которые необходимо подготовить к зиме. Главам муниципалитетов, где имеются проблемы с подготовкой к отопительном сезону, даны рекомендации по решению текущих вопросов.

Подготовку к отопительному сезону в ЕАО контролируют власти региона и комиссия, которая состоит из представителей Минстроя, Минэнерго, Минфина, МЧС России и представителей полпреда президента в ДФО.

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