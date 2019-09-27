Прямой эфир

Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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МИД Киргизии вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. Поводом для этого стали слова телеведущего о ДТП, в котором погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова.

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» 24 сентября Малахов предположил, что авария с участием сына миллиардера могла быть подстроена водителем такси (гражданином Киргизии) Исламбеком Акбаровым, который врезался в мотоцикл Маругова. Телеведущий отметил, что с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии он мог сделать это за денежное вознаграждение. В МИДе Киргизии возмутились таким заявлением и назвали его некорректными.

«Представителем МИДа была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России», — говорится на странице МИД Киргизии в Facebook в пятницу, 27 сентября.

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Сам Малахов оказался удивлен реакцией на свою передачу. По его словам, он уже получил более 20 тыс. откликов.

«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии», — написал Малахов на сайте издания Starhit, главным редактором которого является.

Телеведущий отметил, что в программе трудятся представители более десяти национальностей и у него не было цели обвинить кого-либо в преступлении исключительно по национальному признаку.

«Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны», — добавил Малахов.

Он также рассказал, что знает киргизов не только по произведениям писателя Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам.

«Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы — впервые Татьяна Маругова (мать погибшего. — Ред.) услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. И вслед за ним я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами», — написал ведущий.

Малахов добавил, что выступает за мир, справедливость и добрососедские отношения.

25-летний Александр Маругов погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы на Фрунзенской набережной. В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла транспортные средства загорелись. Спасти Маругова врачам не удалось. По предварительной информации, водитель такси не уступил мотоциклисту дорогу, что и стало причиной смертельного ДТП.

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