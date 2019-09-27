Партию магаданской рыбы впервые отправили в Татарстан

Магаданские предприятия в этом году впервые отправили рыбную продукцию в Республику Татарстан. Всего на этой неделе в российские регионы было направлено 217 т продукции.

Во вторник, 24 сентября, ольские компании отправили в Татарстан почти 40 т горбуши, кеты, камбалы и молок. Рыбпродукцию Колымы в Татарстане заказали впервые, сообщает ИА MagadanMedia.

В другие регионы на этой неделе было отправлено 217 т продукции, в том числе 99 т горбуши, 31 т кеты, 30 т лососевой икры, 4,22 т камбалы, 660 кг краба. Из них в Москву направили почти 50 т, во Владивосток — 122 т.

24 сентября стало известно, что в Хабаровском крае приостановили промышленный лов осенней кеты. Решение не затронет обычных рыбаков.