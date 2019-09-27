Итальянский тренер Гаттузо прибыл в Москву для работы в одном из российских ФК

Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо прибыл в Москву, чтобы устроиться на работу в один из российских клубов. Об этом 27 сентября пишет «Чемпионат».

Ранее 41-летний специалист работал в «Милане», который возглавлял с 2017 по 2018 год. Команда под его руководством заняла пятую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, но не вышла в Лигу чемпионов, пишет RT. Тренер также работал в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, в итальянских «Палермо» и «Пизе».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», целью визита Гаттузо могли стать съемки в телепередаче, после которой он уедет.

23 сентября Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА.