УАЗ выпустит две версии внедорожника «Патриот» для армии
Ульяновский автомобильный завод сертифицировал две новых версии внедорожника «Патриот» для поставок по государственному оборонному заказу. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.
Первая модификация представляет собой автомобиль для обеспечения повседневной деятельности войск, выполнения задач в пределах своей грузоподъемности при передвижении по всем видам дорог. Вторая предназначена для дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции.
Обе версии получат подушку безопасности водителя, радиостанцию, приборы ночного видения, комбинированную светомаскировочную систему освещения и световую сигнализацию, приспособления для крепления оружия, радиопеленгатор.
Автомобили оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
7 августа сообщалось, что УАЗ планирует выпустить новую модификацию модели «Фермер», которая предназначена для аварийно-спасательных служб.