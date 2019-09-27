Прямой эфир

УАЗ выпустит две версии внедорожника «Патриот» для армии

0
Фото: УАЗ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал две новых версии внедорожника «Патриот» для поставок по государственному оборонному заказу. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Первая модификация представляет собой автомобиль для обеспечения повседневной деятельности войск, выполнения задач в пределах своей грузоподъемности при передвижении по всем видам дорог. Вторая предназначена для дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции.

Обе версии получат подушку безопасности водителя, радиостанцию, приборы ночного видения, комбинированную светомаскировочную систему освещения и световую сигнализацию, приспособления для крепления оружия, радиопеленгатор.

Автомобили оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

7 августа сообщалось, что УАЗ планирует выпустить новую модификацию модели «Фермер», которая предназначена для аварийно-спасательных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
Bentley отзовет 37 автомобилей с российского рынка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019