Чемпион мира по борьбе Дейк бросил вызов Нурмагомедову

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг, американец Кайл Дейк заявил о желании сразится с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет The Fight Library.

Американский спортсмен сообщил, что не планирует переходить в смешанные единоборства (MMA), и предложил устроить борцовский поединок.

«Если Хабиб захочет побороться на матах — я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Дейк выразил желание сразиться против трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, если появится такая возможность. Отмечается, что в 2009 году Сайтиев завершил спортивную карьеру, в 2016 году стал депутатом Госдумы.

30-летний Хабиб Нурмагомедов в последнем поединке победил Дастина Порье. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», россиянин остается непобежденным бойцом ММА — в его активе 28 побед в 28 поединках.

Сам 28-летний Кайл Дейк является чемпионом мира 2018 и 2019 годов, уточняет RT. Он стал третьим в истории бойцом, который четыре раза становился победителем Национальной ассоциации студенческого спорта.

26 сентября Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом в истории СНГ.