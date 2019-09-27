Матвиенко увидела изменения в отношениях с Киевом после избрания Зеленского

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 сентября заявила, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки.

По ее словам, у России, как и у всего мира, были определенные ожидания от нового президента Украины. Некоторые положительные изменения в отношениях соседствующих государств всё же произошли. «Например, обмен задержанными и осужденными лицами — вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

7 сентября между Россией и Украиной произошел обмен заключенными. Спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно. Обмен был совершен по формуле «35 на 35», с украинской стороны на обмен переданы 35 человек, 19 отпущены под личное обязательство, 16 (в том числе три женщины) помилованы президентом страны Владимиром Зеленским.

Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. По словам уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).