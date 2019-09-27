Реконструкцию поликлиники завершили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершили масштабный ремонт поликлиники № 4. На эти цели из регионального бюджета выделили 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ведущий инженер поликлиники Полина Капшук рассказала, что капремонт стартовал в апреле этого года. Рабочие заменили сантехнику, проводку и двери. В коридорах уложили керамогранитный пол, поменяли линолеум в помещениях, пишет ИА SakhalinMedia.

Реконструкцию проводили в несколько этапов, что позволило не закрывать учреждение полностью. Самые шумные работы выполнялись в неприемные часы.

В августе сообщалось, что в Тымовском районе Сахалинской области появится новый сосудистый центр. В Центральной районной больнице идет подготовка к установке ангиографа — аппарата для проведения высокотехнологичных операций на сосудах при инсультах, инфарктах и других угрожающих жизни состояниях.