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Уголовное дело возбудили после пожара с 4 погибшими в Тамбовской области

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Следственный комитет в Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Пожар произошел в поселке Дмитриевщина. По данным правоохранительных органов, погибли двое мужчин, женщина и ребенок 2015 года рождения. Матери ребенка помощь оказывают психологи. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате пожара в доме уничтожена крыша, также выгорела половина дома. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, которую перегрузили включением нескольких обогревателей.

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