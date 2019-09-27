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Поисковики из Тюменской области нашли самолет времен ВОВ под Ржевом

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Останки самолета Пе-2, который был сбит под Ржевом в 1942 году, удалось обнаружить группам поисковиков. В работах участвовали поисковики из Тюменской области.

Катастрофа произошла во время возвращения группы бомбардировщиков с боевого задания. Самолеты атаковали вражеские истребители, на аэродром вернулись только три экипажа из шести. По данным руководителя Областного поискового центра Артура Ольховского, бомбардировщик падал с высоты около 3 тыс. м. При этом самолет горел настолько сильно, что расплавились металлические подшипники. Об этом пишет портал «Наш город».

Тюменские поисковики по номеру двигателя установили модель самолета, в дальнейшем благодаря архивам удалось выяснить имена членов экипажа. Все они числились пропавшими без вести.

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