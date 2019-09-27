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Посольство США в Тбилиси поддержало встречу глав МИД Грузии и России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Американское посольство в Тбилиси приветствует встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, которая была организована на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу диппредставительства в Facebook.

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«Посольство США в Тбилиси приветствует грузино-российскую встречу, организованную при посредничестве МИД Швейцарии», — указано в заявлении. При этом на момент публикации материала найти это заявление не удалось.

Кроме того, в посольстве США поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также призвали Россию «сократить напряженность».

Лавров встретился со своим грузинским коллегой в четверг, 26 сентября, впервые за десять лет. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также безопасность в регионе. За день до этого Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, так как это будет правильно, и в Тбилиси уже осознали кoнтрпрoдуктивнoсть провокации против России.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

Москва и Тбилиси прекратили дипломатические отношения после конфликта 2008 года. Контакты между двумя странами осуществляются при помощи секции интересов при посольстве Швейцарии.

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