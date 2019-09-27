Птица врезалась в лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний»

Птица ударилась в лобовое стекло самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал рейсом Москва–Екатеринбург. Об этом сообщили в пятницу, 27 сентября, в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел накануне с рейсом U6-261.

«Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Орнитологи аэропорта Домодедово провели дополнительную проверку после информации о столкновении птицы и самолета.

«Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено. Службы аэропорта ежедневно проводят комплекс мероприятий для обеспечения орнитологической защиты», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы авиагавани.

15 августа произошел еще один инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», связанный с птицами, напоминает сайт kp.ru. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20–30 м столкнулся со стаей чаек, которые попали в воздухозаборники, из-за чего стали барахлить двигатели. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.