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Девять человек задержаны в Москве за сбор средств на теракты для ИГ

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Фото: СК РФ по городу Москве
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В Москве задержали девятерых сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые собирали денежные средства для террористов в Сирии и Ираке. Об в пятницу, 27 сентября, сообщается на сайте СК РФ.

«По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из мобильных приложений он создал группу, в которую стал приглашать людей, согласившихся финансировать террористов. В итоге 9 человек были задержаны, им предъявлено обвинение в участие в террористической организации и содействии ей.

«По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает «Газета.ру».

Ранее в сентябре сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника террористической организации. Силовики задержали мужчину в лесном массиве Тарумовского района республики «при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности».

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