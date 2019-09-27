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20–27 сентября в объективе «Известий»

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Выставка шестидесятника, классика нонконформизма Владимира Янкилевского в Мультимедиа Арт Музее Москвы (МАММ)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка классика московского нонконформизма Владимира Янкилевского в Мультимедиа Арт Музее Москвы
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Выход фрегата Адмирал Макаров в Средиземное море, Севастополь, Крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Выход фрегата «Адмирал Макаров» из Севастополя. Корабль направляется в Средиземное море
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Выборы главы республики и главы парламента Крыма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Выборы главы республики и главы парламента Крыма. На фото в центре: Сергей Аксенов
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Участник VII Московского марафона во время забега
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник VII Московского международного марафона во время забега
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Презентация книги Галины Ершовой «Последний гений XX века»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Презентация книги Галины Ершовой «Последний гений XX века», биографии великого лингвиста Юрия Валентиновича Кнорозова (1922–1999), дешифровавшего письменность майя
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Крым, гора Ай-Петри, канатная дорога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Любители экстремального туризма на горе Ай-Петри в Крыму
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Подготовка к российскому этапу чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» в Сочи. На фото: Даниил Квят
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Подготовка к российскому этапу чемпионата мира «Формулы-1» в Сочи. На фото: гонщик Даниил Квят
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Дождливая осень в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Дождливая осень в Москве
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Участник учений по высадке морского десанта на полигоне Опук в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Участник учений по высадке морского десанта на полигоне Опук в Крыму
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Фестиваль Круг Света. Световая инсталляция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фестиваль «Круг Света». Световая инсталляция на здании Большого театра в Москве
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Очаковский комбинат пищевых ингредиентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Очаковский комбинат пищевых ингредиентов (ОКПИ) создал искусственное мясо для пищевого производства и после трех серий экспериментов полного цикла получил первую «котлету» из культивированного «фарша»
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Игровой момент в ходе матча между ФК «Торпедо» и ФК «Крылья Советов»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игровой момент в ходе матча между ФК «Торпедо» и ФК «Крылья Советов»
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Масштабная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» открылась в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Масштабная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» открылась в Санкт-Петербурге
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