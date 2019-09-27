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Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности. Об этом 27 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным кроссовером с пробегом стала модель Lada 4×4 — было продано 70 тыс. таких машин. На второй строчке рейтинга находится Chevrolet Niva. Модель купили 48 тыс. человек. Третье место занимает Toyota RAV4. На нем свой выбор остановили 27,2 тыс. покупателей.

В топ-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России также вошли: Nissan X-Trail (23,6 тыс. ед.), Nissan Qashqai (23,3 тыс. ед.), Renault Duster (21,6 тыс. ед.), Mitsubishi Outlander (19,2 тыс. ед.), Honda CR-V (17,3 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (15,7 тыс. ед.) и Kia Sportage (14,3 тыс. ед.).

20 сентября сообщалось, что за последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%.

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