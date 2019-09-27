Гидрометцентр назвал работающие народные приметы

Синоптики проверили все известные в России погодные приметы и пришли к выводу, что доверять можно лишь двум из них, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Они (две работающие приметы. — Ред.) для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — сказал специалист, его приводит ТАСС в четверг, 26 сентября.

Как пояснил синоптик, цвет солнца зависит от наличия фронтального раздела, отделяющего воздушные массы и создающего оптический эффект.

В качестве второй действующей приметы Вильфанд назвал ситуацию, когда ласточки и другие птицы летают низко, что, по народным приметам, сулит дождь.

«Это так, и объяснение простое – у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — сказал научный руководитель Гидрометцентрам.

По его словам, остальные приметы не работают. Он также посоветовал больше доверять прогнозам от метеорологов, чем народной мудрости, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю накроет магнитная буря. Врачи советуют метеочувствительным людям пить больше воды, избегать повышенных нагрузок, а также снизить употребление соли.