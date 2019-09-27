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Минздрав разрабатывает поправки в законопроект о возвращении курилок

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Стало известно, в каком виде в аэропорты могут вернуть курилки. Известия ознакомились с поправками Минздрава к законопроекту, согласно которым в так называемой чистой зоне должно быть не более 2-х курительных комнат. Воспользоваться опцией смогут только пассажиры, которые уже прошли предполётный досмотр или следуют транзитом. Кроме того, распологать такие места необходимо максимально удалённо от пунктов досмотра и путей следования на посадку. Пока непонятно — две курилки — это на всю воздушную гавань или на каждую зону вылета, например, международную и внутреннюю, отдельно. В Минздраве сообщили, что этот вопрос дорабатывается. Курить в аэропортах запретили в 2013 году.

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