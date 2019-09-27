Построенный четыре года назад жилой дом рушится под Нижним Новгородом

В городе Бор в Нижегородской области разрушается многоквартирный жилой дом, построенный в 2015 году. Речь идет о трехэтажном здании на московской улице. Жители дома рассказывают, что трещины пошли не только по стенам, но и по ленточному фундаменту строения.

Между тем, независимая экспертная комиссия выяснила, что дом изначально был построен с нарушениями. Так, подрядчик не выполнил обратную засыпку фундамента и не сделал гидроизоляцию. Трещины стали образовываться в здании уже через год после сдачи.

В городской администрации ИА «НьюсНН» сказали, что знают о проблеме и выделили более 500 тыс. рублей на засыпку песком фундамента в подвале, отмостку и устройство гидроизоляции. Эксперты же считают, что этих мер явно недостаточно. По сути, сейчас идут работы, которые необходимо было завершить на стадии строительства, сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

К октябрю ремонтные работы в доме должны завершить. Далее эксперты будут следить за его состоянием в течение года.