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Медведев поручил проработать потребкорзину для здорового питания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение сформировать новую потребительскую корзину с набором продуктов для здорового питания россиян. Об этом сообщается на сайте российского правительства в пятницу, 27 сентября.

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Поручения даны Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину России после встречи главы кабмина с бизнесменами и экспертами в программе «Диалог» телеканала «Россия 24». Изменения, как отмечает «Газета.ру», предполагается внести в 2021 году.

Новая потребительская корзина будет разработана для различных групп населения.

23 августа министерство труда и социальной защиты повысило на 4,1% прожиточный минимум на душу населения за II квартал 2019 года, его величина составила 11 185 рублей.

В конце июля в России предложили разделить потребительскую корзину по полу по половому признаку. Эксперты подсчитали: набор продуктов для мужчин оказался дороже примерно на 14%.

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