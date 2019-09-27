Bentley отзовет 37 автомобилей с российского рынка

Компания Bentley отзовет с российского рынка для ремонта 37 автомобилей Continental, реализованных с начала 2019 года. Об этом 27 сентября говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва машин является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.

Официальные дилеры компании Bentley проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и замены оборудования.

26 сентября сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 922 кроссовера GLE из-за брака системы кондиционирования.