В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что вердикт Европейского суда юстиции по отмене права «Газпрома» полностью использовать мощности газопровода Opal помог избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС.

«Если бы решение по Opal было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить», — отметил Возняк на Всепольском экономическом саммите в городе Седльце.

По его словам, для юго-востока Польши могло не хватить газа, если бы суд не принял решение об ограничении передачи российского газа по Opal.

«Его (Opal, — ред.) удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по Opal, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу», — сказал глава компании.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания снизила поставки газа через трубопровод.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.