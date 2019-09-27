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Снесенный Полежаевский пансион XIX века восстановят в Уфе

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В Уфе в перечень охраняемых объектов внесли снесенное здание Полежаевского пансиона. Об этом говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

Пансион, построенный в 1830-х годах, считается одним из первых зданий из камня в городе. Сначала там был приют для бедных воспитанников гимназии, далее богодельня, потом губернская Пастеровская станция и жилой дом.

Выявленным объектом культурного наследия строение признали в 2017 году. В январе 2019 года Верховному суду Башкирии удалось добиться снятия охранного статуса объекта, поскольку, как решили в суде, старинный дом мешал строительству нового корпуса суда. В марте здание снесли.

Воссоздать пансион согласился инвестор — предприниматель Николай Латвинов. В прошлом году ему удалось заново построить жом Бушмариных в Уфе. По предварительным оценкам, восстановление Полежаевского пансиона обойдется в 40 млн рублей, пишет ИА «Башинформ».

В конце августа сообщалось, что в Уфе незаконно снесли здание, которому было более 100 лет.

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