Должники ЖКХ попадут в единую электронную базу

В России в следующем году планируют создать единую базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. В единой электронной базе появятся паспортные данные, СНИЛС и ИНН должников. Эти данные помогут привлечь к ответственности злостных любителей прятать квитанции в дальний ящик. Сейчас у управляющих компаний нет полной информации о жильцах, а без этого скоро подать на них в суд будет невозможно. Новая система такой лазейки не оставит, при выявлении злостного неплательщика компьютер сразу предоставит всю информацию о нём управляющей компании, а затем в арбитражный суд.