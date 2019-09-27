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Новый Land Rover Defender получит систему дистанционного управления

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Фото: Autocar/autocar.co.uk
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Британская компания Land Rover разрабатывает систему дистанционного управления автомобилем. Об этом 27 сентября сообщает Autocar.

Отмечается, что новая функция предназначена для движения по пересеченной местности и тяжелому бездорожью. Она позволит водителю, находящемуся вне машины, наблюдать за автомобилем и более точно управлять им во время преодоления сложных участков дорог и маневрирования в ограниченном пространстве.

Первым автомобилем бренда, который получит такую функцию, станет Land Rover Defender нового поколения.

20 августа сообщалось, что специалисты компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.

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