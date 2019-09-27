Новый Land Rover Defender получит систему дистанционного управления

Британская компания Land Rover разрабатывает систему дистанционного управления автомобилем. Об этом 27 сентября сообщает Autocar.

Отмечается, что новая функция предназначена для движения по пересеченной местности и тяжелому бездорожью. Она позволит водителю, находящемуся вне машины, наблюдать за автомобилем и более точно управлять им во время преодоления сложных участков дорог и маневрирования в ограниченном пространстве.

Первым автомобилем бренда, который получит такую функцию, станет Land Rover Defender нового поколения.

20 августа сообщалось, что специалисты компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.