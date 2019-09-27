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Саратовского адвоката оштрафовали за драку в суде

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Суд Саратова вынес приговор 50-летнему адвокату, в отношении которого было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он должен выплатить штраф 20 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», в феврале в одном из районных судов рассматривалось гражданское дело по иску супругов в трем ответчикам. Они требовали возместить моральный и материальный вред, причиненные во время ДТП.

Когда судья удалился в совещательную комнату, между адвокатом супругов и представителем одного из ответчиков произошел конфликт, переросший в драку. Адвокат нанес своему оппоненту удар кулаком в область шеи, причинив ему тупую травму шеи и гортани.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное преследование в отношении него прекращено.

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