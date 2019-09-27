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«GM-АвтоВАЗ» выпустил бюджетную версию Chevrolet Niva

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Фото: АвтоВАЗ
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На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в новой начальной комплектации SL (Суперлайт). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что комплектация SL доступна в единственном цвете «Айсберг» (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета.

В комплектацию также включены передние электростеклоподъемники, регулируемая по высоте рулевая колонка, антиблокировочная система тормозов, подушка безопасности водителя.

Стоимость Chevrolet Niva в комплектации SL составляет (с учетом действующих скидок) 523,8 тыс. рублей.

1 июля стало известно, что официальные дилеры «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.

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