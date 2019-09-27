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Фестиваль театров малых городов России пройдет в Тверской области

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В городе Вышний Волочок в Тверской области 5 октября начнется фестиваль театров малых городов страны «Надежды России». Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Культура» и организован региональным отделением Союза театральных деятелей России и Вышневолоцким драмтеатром.

В конкурсную программу включили постановки театров из восьми городов: Кимр и Вышнего Волочка, которые представляют Тверскую область, Рыбинска, Котласа, Тольятти, Арзамаса, Златоуста и Череповца. Еще семь театров во внеконкурсной программе представят утренние спектакли для детей.

«Тверские ведомости» уточняют, что фестиваль родился в 1990-е годы. Инициатива принадлежит директору Вышневолоцкого драматического театра Геннадию Закаржевскому. Он предложил провести в городе мероприятие, объединяющее театры малых городов России.

Ранее сообщалось, что в Ржеве в Тверской области появится региональный сосудистый центр. Проект включен в местную программу в рамках реализации напроекта «Здравоохранение».

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