Больницы Москвы устроят дни открытых дверей в октябре

В октябре в больницах Москвы пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» столичного депздрава, сообщает на сайте mos.ru в пятницу, 27 сентября.

Посетители могут проверить состояние здоровья, получить необходимую медпомощь, а также побывать на лекциях и мастер-классах.

К примеру, 1 октября в горбольнице имени С.И. Спасокукоцкого пройдет лекция «Здоровое питание — залог активного долголетия», а 10 октября в Психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева отметят Всемирный день психического здоровья.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что 3 октября состоится день открытых дверей пройдет в музеях Подмосковья. Участие в акции примут 12 культурных учреждений.