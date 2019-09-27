Амурская область получила 39 новых школьных автобусов

Школы Амурской области получили 39 новых школьных автобусов. Транспорт распределили по территориям в ходе заседания общественного совета при министерстве образования и науки области, сообщает правительство региона.

Как отметила начальник отдела аккредитации и госконтроля в сфере образования регионального минобрнауки Екатерина Глюк, по состоянию на 1 сентября потребность в автобусах составляла 35 единиц. Министерство просвещения РФ решило предоставить на четыре автобуса больше, что позволит обновить автопарки школ во всех муниципалитетах, пишет Амурская Служба Новостей.

В регион поступит 25 автомобилей марки Ford и 14 «ПАЗов» северного исполнения. По итогам голосования «ПАЗы» решено отправить в районы с суровым климатом, автобусы Ford направят в 14 муниципалитетов.

В 2020 году необходимо будет заменить 11 школьных автобусов в связи с истекшим сроком службы.