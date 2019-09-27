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Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести эксперимент в некоторых регионах страны по ослаблению надзора за продукцией, которая производится на предприятиях общепита. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу, 27 сентября, на сайте правительства.

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Уточняется, что перечень был подготовлен по итогам общения Медведева с бизнесменами и экспертами в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». В нем говорится, что до 15 октября текущего года Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны проработать вопрос об эксперименте с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

Кроме того, указанные ведомства к этой же дате должны представить предложения по пересмотру санитарных правил.

В августе сообщалось, что Минэкономразвития разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.

Как рассказал «Известиям» глава министерства Максим Орешкин, в документе остались только действительно значимые требования. Он добавил, что руководство еще ждет доработка и все требования, которые не войдут в книгу, отменят.

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