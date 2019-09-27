Потушен пожар на химическом заводе во французском Руане

Пожар, вспыхнувший в ночь на четверг на химическом заводе Lubrizol во французском Руане, потушен. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет издание Le Figaro.

Представитель пожарной службы департамента Сена Приморская уточнил, что пожарные находятся на месте происшествия для охлаждения «горячих точек». Над местом пожара поднимается дым и сохраняется неприятный запах.

В результате пожара над регионом образовался шлейф черного дыма длиной 22 км.

Огонь на предприятии вспыхнул после серии взрывов неизвестного происхождения. Пожарные и представители властей уверяют, что жертв нет. В ликвидации пожара участвовали около 130 сотрудников экстренных служб.

Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Химическое предприятие занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.