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Потушен пожар на химическом заводе во французском Руане

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Пожар, вспыхнувший в ночь на четверг на химическом заводе Lubrizol во французском Руане, потушен. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет издание Le Figaro.

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Представитель пожарной службы департамента Сена Приморская уточнил, что пожарные находятся на месте происшествия для охлаждения «горячих точек». Над местом пожара поднимается дым и сохраняется неприятный запах.

В результате пожара над регионом образовался шлейф черного дыма длиной 22 км.

Огонь на предприятии вспыхнул после серии взрывов неизвестного происхождения. Пожарные и представители властей уверяют, что жертв нет. В ликвидации пожара участвовали около 130 сотрудников экстренных служб.

Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Химическое предприятие занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.

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