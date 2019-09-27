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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин умер в ночь на 27 сентября в возрасте 68 лет, сообщил источник в ближайшем окружении специалиста.

По словам собеседника «Интерфакс», он скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни.

Прощание с Кузьминым состоится в понедельник, 30 сентября, в Доме архитектора. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Александр Кузьмин — советский и российский архитектор, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Российской академии художеств, профессор и академик Международной академии архитектуры.

Он родился в 1951 году в Москве в семье военного моряка. С детства любил рисовать, окончил художественную школу, а в1974 году МАРХИ. В том же году начал карьеру в НИиПИ Генерального плана города Москвы, где прошел путь от архитектора до главного архитектора института.

В 1991 году Кузьмина назначили сначала заместителем, потом первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, а с 1996 по 2012 год — главным архитектором столицы. Недавно он выпустил трехтомник своих воспоминаний.

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