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В Польше оценили решение суда ЕС по газопроводу OPAL

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что решение Европейского суда юстиции по отмене права «Газпрома» полностью использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает ТАСС.

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«Если бы решение по Opal было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить», — сказал Возняк в ходе Всепольского экономического саммита в городе Седльце.

Глава компании пояснил, что для юго-востока Польши могло не хватить газа, если бы решение об ограничении передачи российского газа по Opal не было принято.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания снизила поставки газа через трубопровод.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.

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