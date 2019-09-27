В Польше оценили решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что решение Европейского суда юстиции по отмене права «Газпрома» полностью использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает ТАСС.
«Если бы решение по Opal было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить», — сказал Возняк в ходе Всепольского экономического саммита в городе Седльце.
Глава компании пояснил, что для юго-востока Польши могло не хватить газа, если бы решение об ограничении передачи российского газа по Opal не было принято.
Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.
Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания снизила поставки газа через трубопровод.
Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.